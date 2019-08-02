В Воронежской области будут судить банду воров-рецидивистов

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-02T15:13:41+03:00

Злоумышленникам удалось ограбить магазины, дома, почту и даже здание администрации одного из сельских поселений

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В Нижнедевицком районе в суд направили уголовное дело в отношении воров-рецидивистов в возрасте от 39 до 45 лет. Их обвиняют в в совершении серии преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 2 августа.

Следствие установило причастность злоумышленников к восьми кражам в регионе. Действуя группой лиц по предварительному сговору, они совершали кражи из магазинов, почтовых отделений, жилищ и даже из здания администрации одного из сельских поселений.

Для преступлений они использовали заранее подготовленные инструменты, автомобиль и рации. Общая сумма ущерба составила около 180 тысяч рублей.

Воров заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU