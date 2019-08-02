Сотрудница подпольного банка пыталась спрятать от правоохранителей машину за 2,6 млн руб.

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-02T15:17:36+03:00

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В областной прокуратуре рассказали подробности дела, фигуранты которого продемонстрировали запредельную наглость.

- С 2010 года по июнь 2017 в Воронеже фактически функционировал нелегальный банк, - рассказывают в ведомстве. - Его услугами пользовались недобросовестные предприниматели для уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также для хищений денег из бюджета под видом возмещения НДС. За период работы по его счетам прошло более 12 миллиардов рублей, а доходы превысили 220 миллионов рублей.

С нелегальной "зарплаты" одной из фигуранток и был приобретен автомобиль премиум-класса за 2,6 миллионов рублей. Когда незаконный банк закрыли, 43-летняя женщина попыталась переоформить машину на свою маму и заключила с ней договор купли-продажи. Она понимала, что автомобиль заберут в пользу государства. Тогда силовики возбудили еще одно уголовное дело, уже по статье "легализация имущества, приобретенного в результате преступления".

В прокуратуре добавляют, что при расследовании работы нелегального банка без должного внимания осталась деятельность его "клиентов". Теперь предпринимателей будут проверять налоговики.

ИСТОЧНИК KP.RU