2019-08-02T14:48:55+03:00
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В Воронеже с 6 августа из-за ремонта закроют мост через водосброс водохранилища

Работы затянутся на 11 месяцев
Юлия ДИДЕНКО
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Стоимость работ составит почти 103,5 млн рублей.Стоимость работ составит почти 103,5 млн рублей.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже на капитальный ремонт закроют мост через водосброс водохранилища. Работы начнутся с 13.00 вторника, 6 августа, и продлятся 11 месяцев. Все это время движение автотранспорта на нем будет запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 2 августа.

Мост был построен в 1972 году, его длина – 211 метров. Как рассказали в горадминистрации, за 47 лет эксплуатации сооружения это будет первый капремонт его конструкций. Планируется выполнить разборку существующих конструкций дорожной одежды мостового полотна до поверхности плит балок; демонтаж тротуарных блоков, опор освещения, перильного ограждения и ограждения безопасности. Провести демонтаж существующих сетей энергоснабжения, сетей связи и видеонаблюдения с обеспечением работы элементов водосброса по временной схеме, демонтаж элементов сопряжений и шкафных стенок; разборка участка подходов и демонтаж балок пролетных строений. Также будет осуществлен ремонт элементов опор в верхней части современными строительными смесями, монтаж новых балок пролетных строений с последующим объединением отдельных пролетов в температурно-неразрезную схему. Подрядчики выполнят работы по устройству конструкций сопряжений моста с насыпями подходов, устройству современного мостового полотна с установкой барьерного ограждения, устройством гидроизоляции и покрытия, восстановлению систем безопасности охраны моста, устройству освещения, окраске конструкций пролетных строений и опор защитными составами. Будет произведено устройство системы водоотвода на мостовом сооружении и восстановление подходов к мосту.

Стоимость работ составит почти 103,5 млн рублей.

Администрация города приносит воронежцам извинения за неудобства, вызванные проведением капитального ремонта сооружения, просит воронежцев заранее выбирать пути объезда моста и закладывать достаточное время на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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