В Воронеже изменились сроки отключения горячей воды в 299 домах

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-02T14:44:08+03:00

В "Квадре" назвали новые сроки, когда нужно запасаться ковшиками для купания. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Второй месяц подряд не могут сразу определиться со сроками отключения горячей воды в ПАО «Квадра». В 209 домах «по техническим причинам» ее вырубят в иные сроки, чем было заявлено ранее.

С 5 по 9 августа (было с 12 по 16 августа) горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

ул. Ленинский проспект, 223, 227;

ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул. Суворова, 116, 116а.

И, наоборот, с 12 по 6 августа (было с 5 по 9-е) не будет горячей воды в следующих домах:

ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

ул. Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215;

ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская, 27а;

ул. Серафимовича, 41а;

ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова, 65;

ул. Гаршина, 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а

И, наконец, с 19 по 23 августа, а не с 12-го по 16-е, как заявляли ранее, тепленькая не будет литься в домах по адресам:

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

пер. Ученический, 1;

ул. 45 Стрелковой дивизии,104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Полный график отключения горячей воды смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU