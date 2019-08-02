В Воронеже на 38-метровой трубе котельной нашли сквозные дыры

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-02T14:31:41+03:00

Она вполне может стать причиной аварийной ситуации

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22 миллиона рублей потратит "Квадра" на замену аварийной трубы котельной на улице Глинки (микрорайон Никольское). 38-метровое кирпичное сооружение признали аварийным.

Как сообщают в воронежском филиале "Квадры" (компания приняла объект в рамках концессионного соглашения в марте этого года), железобетонные колоны от ствола трубы имеют крен. На кирпичной кладке видны трещины и сквозные отверстия.

- Если сейчас не провести замену трубы, то аварийных ситуаций зимой не избежать, - отметил заместитель директора Городских тепловых сетей Роман Орлов.

На месте одной трубы появятся сразу две. Правда, не кирпичных, а металлических.

Напомним, 31 января в котельной на улице Еремеева рухнула труба. Одна из сотрудниц получила травму руки, другая плохо себя почувствовала и обратилась к врачам. Тепла тогда лишились восемь домов, отопление там восстановили только ночью 1 февраля. Позже сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора выяснили причины обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU