В Воронеже снесут незаконный трехэтажный ресторан на землях лесного фонда

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-02T14:20:30+03:00

Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию хозяевам точки не выдавалось

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В Воронеже снесут ресторан «Шелковый путь» на улице 9 Января. Трехэтажное здание площадью более 1600 кв.м. незаконно возвели и ввели в эксплуатацию без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в пятницу, 2 августа.

Строительство капитальных объектов общепита на землях лесного фонда законодательством не предусмотрено. Но владелец ресторана самовольно решил застроить земли лесного фонда. Прокуратура Воронежа уже возбуждала на него дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию). Тогда руководителя заведения привлекли к административной ответственности.

После этого прокуратура инициировала вопрос о сносе объекта. В апреле этого года Арбитражный суд области согласился с позицией прокурора и управления лесного хозяйства, удовлетворив иск в полном объеме. А 1 августа уже Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе вышеуказанное решение суда, которое вступило в законную силу.

Управлением лесного хозяйства Воронежской области начаты мероприятия по исполнению данного решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU