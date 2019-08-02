В Воронеже в ДТП с маршрутками погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-02T13:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже за полгода десять человек погибли и 91 пострадали в ДТП с маршрутками. Всего за этот период в городе зарегистрировано 80 аварий с участием пассажирского транспорта. Кроме того, по вине водителей произошло 28 ДТП, в которых пять человек погибли и 32 ранено.Такие данные озвучили на встрече начальника отделения технического надзора городского ГИБДД с руководителями компаний-перевозчиков в Госавтоинспеции в пятницу. 2 августа.

На совещании было отмечено, что на дорогах города сейчас наблюдается сложная дорожная обстановка на улицах областного центра, связанная с аварийностью на пассажирском транспорте. На встречу пригласили водителей автобусов, которые ранее попали на фото или видео во время скрытых проверок в момент нарушения правил дорожного движения. С ними провели профилактическую беседу.

Наиболее частыми нарушениями у водителей маршруток стала высадка пассажиров со второго ряда, а также заезд за стоп-линию, нарушение правил маневрирования.

ИСТОЧНИК KP.RU