Под Воронежем упала из окна трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-02T13:15:48+03:00

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Стало известно о ЧП в Семилуках, случившемся 25 июля. В доме № 6 на улице Дзержинского в квартире на третьем этаже мама не уследила за трехлетней дочкой, та полезла к окну и высунулась на улицу. Москитная сетка не выдержала, и малышка упала вниз. Угрозы жизни нет, но, сколько ребенок будет лечиться, пока неясно. Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства ЧП.

Напомним, 20 мая в доме № 69 Б на улице Минской случилась страшная трагедия. Женщина сидела дома вместе с двумя сыновьями двух и семи лет. Она не заметила, как младший с дивана перелез на подоконник и выпал из окна 14 этажа. Ребенок погиб.

Были и случаи, когда дети получали серьезные травмы. 17 мая на улице 45-й Стрелковой дивизии пятилетний мальчик упал с балкона шестого этажа. Вечером 15 мая из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Советском районе Воронежа, выпал двухлетний мальчик. 12 мая в частном доме в Ленинском районе Воронежа годовалый малыш сорвался с лестницы. А 7 мая в рабочем поселке Хохольский: годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома.

Известный хирург и педиатр Леонид Рошаль обратился к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Валентину Матвиенко и Вячеславу Володину с просьбой законодательно обязать ставить ограничители на окна. По его словам, только за неделю к нему обратились пять семей, у которых вывалились на улицу дети.

ИСТОЧНИК KP.RU