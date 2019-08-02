В воронежских детских лагерях снова нашли нарушения в питании

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-02T13:13:39+03:00

Продукты хранилась неправильно и не имела сертификатов качества и безопасности

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Воронежская прокуратура проверила детские лагеря отдыха муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха «Перемена» и нашла в них массу нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 августа.

Так при проверке в лагерях «Маяк», «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Костер», «Восток-4», «Голубой экран» нашли нарушения условий хранения продукции, которая предназначалась для питания детей. А в «Маяке» помимо этого были случаи использования животной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Прокуратура вынесла организатору питания – ООО «Август» представление, по результатам рассмотрения которого семь заведующих производством столовых указанных детских лагерей привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.

Но на этом нарушения не закончились. В детских лагерях «Кировец», «Полет», «Костер», «Восток-4», «Голубой экран» прокуратура нашла факты ненадлежащего оснащения оборудованием медицинских пунктов. Также в них не хватало лекарственных препаратов.

Прокурором города направил представление в администрацию Воронежа для того, чтобы нарушения устранили как можно быстрее.

Напомним, в середине июля подобные нарушения обнаружили в лагерях Борисоглебского, Бутурлиновского, Нижнедевицкого, Острогожского, Петропавловского, Рамонского, Семилукского, Эртильского и других районах Воронежской области. О плачевном состоянии мест отдыха детей прокуратура сообщила в правительство области.

ИСТОЧНИК KP.RU