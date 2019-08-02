В Воронеже пропал 39-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-02T12:16:40+03:00

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В Воронеже начали поиски 39-летнего Олега Воронова. Мужчина ушел из дома 16 июля. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу,, 2 августа.

Рост пропавшего 179 см. У него плотное телосложение, русые волосы и серые глаза. В чем был одет Олег Воронов в день исчезновения - неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU