В Воронеже пропал 39-летний мужчина
Олег Воронов ушел из дома 16 июля
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 39-летнего Олега Воронова. Мужчина ушел из дома 16 июля. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу,, 2 августа.
Рост пропавшего 179 см. У него плотное телосложение, русые волосы и серые глаза. В чем был одет Олег Воронов в день исчезновения - неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU