В Воронеже нарушитель на "Туареге" выстрелил в дорожного рабочего из-за замечания

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-02T12:06:04+03:00

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В Воронеже ищут водителя, который открыл стрельбу по дорожному рабочему из травматического пистолета. Произошло это вчера, 1 августа, примерно в 18.50 на улице 30-летия Октября.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, неизвестный мужчина ехал в зоне дорожных работ на "Фольксваген-Туарег". Один из рабочих сделал ему замечание: вероятно, попросил снизить скорость. Тот неожиданно выхватил травматический пистолет и два раза выстрелил, а потом скрылся.

- 32-летний мужчина получил травмы грудной клетки и спины, - отмечают в полиции. - Напавшего ищут, проводятся оперативные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU