Жительница Воронежа ограбила квартиру, ключи от которой нашла на улице

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-02T11:12:59+03:00

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Полицейские осмотрели дверь квартиры на Ленинском проспекте и не увидели следов взлома. Кто-то просто открыл ее ключом и вынес все ценное, что было: два ноутбука, телевизор, велосипед, разную бытовую технику.

Начали искать подозреваемых и в итоге задержали 39-летнюю женщину. Выяснилось, что она живет неподалеку. Дама рассказала, что нашла на улице ключи. Женщина знала, кому они принадлежали. Все украденные вещи спрятать или продать не успела: их нашли у нее дома.

Наткнулись и на другой факт из ее биографии: вечером женщина выпивала вместе с 27-летним знакомым на скамейке во дворе. Когда он уснул, она стащила банковскую карту и мобильник. Предстоит отвечать в суде по двум уголовным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU