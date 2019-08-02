В Воронеже используют новые технологии против похитителей урн

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-02T11:01:59+03:00

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В Коминтерновском районе продолжают устанавливать антивандальные урны. Недавно такие появились в сквере имени Костомарова у лицея №4, на улице Лидии Рябцевой и Московском проспекте. Следующий адрес – Областной сборный пункт на Беговой, 156 «б».

Антивандальность урнам придают особый сплав, который не представляет интереса для охотников за цветными металлами. А благодаря особому креплению, они будут не по зубам и уличным хулиганам.

-Арматуру забивают в асфальт не под прямым углом, а под уклоном. А затем между собой сваривают перемычкой, благодаря чему выдернуть ее практически невозможно. В урнах два отсека - для сигарет и для мелкого мусора, - рассказали в управе Коминтерновского района.

Таких урн на сегодня в Коминтерновском районе установили около сотни в самых оживленных местах: у пешеходных переходов, остановок. По словам чиновников, места, где есть места для сбора мусора, становятся чище.

ИСТОЧНИК KP.RU