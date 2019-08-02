В Воронежской области использовали квадрокоптер для незаконных передачек в колонию

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-02T10:30:00+03:00

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Житель Воронежской области решил использовать современные технологии, чтобы доставить заключенным запрещенные предметы. Историю рассказали в Семилукском районном суде.

Наш герой подъехал к исправительной колонии, которая стоит в райцентре на улице Индустриальной. Он достал из багажника квадрокоптер, запустил его и тихонько сел в свою машину. Маленький вертолет тащил на себе четыре мобильных телефона - эти предметы в "зоне" запрещены. Увы, планам не суждено было сбыться. Заметили и квадрокоптер, и человека, который его запускал.

Ему назначили штраф за попытку передачи запрещенных предметов. Мужчина попытался обжаловать решение мирового суда в вышестоящей инстанции, но там оставили его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU