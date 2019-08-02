2019-08-02T10:17:53+03:00
Общество

Крупный федеральный перевозчик может зайти на воронежский рынок

В перспективе местным компаниям придется либо перестраиваться, либо уходить
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Грядет переформатирование маршрутов.Грядет переформатирование маршрутов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На рынок пассажирских перевозок в Воронеже может зайти федеральная компания "Трансмашхолдинг". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный источник в областном правительстве.

Ранее власти рассматривали компанию как партнера в создании легкорельсового транспорта, но сейчас идут переговоры в области автобусных перевозок. "Компании может стать интересен наш регион после сообщений о скором повышении тарифов на проезд в маршрутках: оно будет соответствовать рыночным реалиям", - сообщает источник.

Сопредседатель регионального отделения общественного движения "Город и транспорт" Михаил Аксенов рассказывал "КП", что ни один перевозчик из другого региона не захочет работать в нынешних условиях за 17 рублей. Новый типовой контракт с перевозчиками, разработанный Минтрансом РФ, "делает правила игры более прозрачными". Воронежским перевозчикам придется либо перестраиваться под высокие требования, либо покидать рынок.

Тема стоимости проезда красной нитью проходит через все эти обсуждения. Видимо, придется готовиться к появлению новых цифр на стикерах у входа в автобус: 23 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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