2019-08-02T09:01:58+03:00
Происшествия

Ранним утром в Воронеже полыхала "ГАЗель"

А вчера пожарные тушили "Ниву"
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 августа, в МЧС поступил звонок с сообщение о пожаре на улице Острогожской. На место выехало отделение пожарной части в составе четырех человек.

Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, по неизвестным причинам загорелся автомобиль "ГАЗель". С огнем удалось справиться спустя десять с небольшим минут после вызова. Однако от машины мало что осталось: повреждены и кабина, и кузов. К счастью, никто не пострадал.

Добавим, что вчера, 1 августа, автомобиль пришлось тушить в Россошанском районе. В селе Нижняя Калитва загорелась "Нива". Тоже потушили за десять минут, и тоже обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
В Воронежской области использовали квадрокоптер для незаконных передачек в колонию
Крупный федеральный перевозчик может зайти на воронежский рынок
Воронежцам покажут старинные паровозы
Выходные в Воронеже будут облачными и дождливыми
Воронежский «Буран» разгромил дебютанта ВХЛ
Новая вонь: воронежцев «достает» прорвавшаяся канализация, которой никто не хочет заниматься
Воронежские полицейские поймали банду, получившую 220 миллионов на «обналичке»
В Воронеже запретят парковку на одной из самых крупных улиц города
В Воронежской области убило током двухлетнего мальчика
Житель Воронежской области решил поиграть на бирже на первом попавшемся сайте и лишился 195 тысяч рублей
Отпустили из СИЗО женщину, замешанную в уголовном деле «Воронежгорэлектросети»