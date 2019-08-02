Ранним утром в Воронеже полыхала "ГАЗель"

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-02T09:01:58+03:00

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Сегодня, 2 августа, в МЧС поступил звонок с сообщение о пожаре на улице Острогожской. На место выехало отделение пожарной части в составе четырех человек.

Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, по неизвестным причинам загорелся автомобиль "ГАЗель". С огнем удалось справиться спустя десять с небольшим минут после вызова. Однако от машины мало что осталось: повреждены и кабина, и кузов. К счастью, никто не пострадал.

Добавим, что вчера, 1 августа, автомобиль пришлось тушить в Россошанском районе. В селе Нижняя Калитва загорелась "Нива". Тоже потушили за десять минут, и тоже обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU