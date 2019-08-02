2019-08-02T08:11:21+03:00
Общество

Воронежцам покажут старинные паровозы

На вокзале пройдет выставка ретро-техники
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Такие машины увидишь нечасто.Такие машины увидишь нечасто.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 2 августа, в 12.30 на вокзале "Воронеж-1" пройдет выставка железнодорожной ретро-техники. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВЖД.

Можно будет увидеть довольно разнообразную технику: паровозы, электровозы, тепловозы, машины для очистки щебня и уборки снега, железнодорожный кран для крупных грузов, товарные вагоны, цистерны и грузовые платформы. Все они на протяжении многих лет использовались в работе ЮВЖД.

Посещение выставки - бесплатное. Все экспонаты можно будет потрогать и сфотографировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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