Воронежцам покажут старинные паровозы
На вокзале пройдет выставка ретро-техники
Такие машины увидишь нечасто.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 2 августа, в 12.30 на вокзале "Воронеж-1" пройдет выставка железнодорожной ретро-техники. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВЖД.
Можно будет увидеть довольно разнообразную технику: паровозы, электровозы, тепловозы, машины для очистки щебня и уборки снега, железнодорожный кран для крупных грузов, товарные вагоны, цистерны и грузовые платформы. Все они на протяжении многих лет использовались в работе ЮВЖД.
Посещение выставки - бесплатное. Все экспонаты можно будет потрогать и сфотографировать.
ИСТОЧНИК KP.RU