Выходные в Воронеже будут облачными и дождливыми

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-02T08:03:57+03:00

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В Воронежском гидрометеоцентре поделились прогнозом на ближайшие выходные. Он порадует только тех, кто любит посидеть дома под одеялом с чашкой горячего чая. Потому что на улице будет совсем уж неприветливо.

В ночь с пятницы на субботу будет 12 градусов тепла и дождь. Прямо-таки осень! Днем в субботу, 3 августа, солнце все-таки выглянет, но осадки также не исключены. Ожидается 22 градуса тепла. Ночь с субботы на воскресенье будет облачной и довольно прохладной - 11 градусов. Дождей не ожидается.

Зато с неба начнет капать в воскресенье, 4 августа. Синоптики ждут температуры 21 градус и сильного дождя. Воскресенье задает тренд на всю неделю: Начиная с этого дня будет мокро по крайней мере до четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU