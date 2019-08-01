2019-08-01T20:02:32+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» разгромил дебютанта ВХЛ

«Ураганные» ударно начали предсезонный тамбовский турнир
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Матчами с соседями из Тамбова "ураганные" начнут и закончат "регулярку".Матчами с соседями из Тамбова "ураганные" начнут и закончат "регулярку".Фото: с сайта ХК «Буран»
Изменить размер текста:

В первом матче турнира на призы главы администрации Тамбовской области воронежский «Буран» уверенно обыграл ХК «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород). Шайбы забросили – в первом периоде Алешин, во втором – Антипов и Андреев, итоговый счет установил Рыбаков – 4:0. Владислава командировали в «Буран» руководители ярославского «Локомотива» - шефа нашего клуба. В то же время по соглашению сторон расторгнут контракт с голкипером Александром Зубаревым. В матче с торпедовцами ворота «Бурана» защищали Аляпкин и Яковлев.

2 августа «ураганные» сыграют с «Динамо» из Твери, матч начнется в 13.00. 3 августа «Буран» сразится с Тамбовом (игра стартует в 19.00), а 4 августа с пензенским «Дизелем» (начало в 13.00).

Также в планах «ураганных» контрольные матчи в Воронеже с ХК «Ростов» 31 августа и 1 сентября. А уже 6 сентября стартует регулярное первенство ВХЛ. Оно для «Бурана» начнется и закончится матчами с ХК «Тамбов». 6 сентября состоится первое дерби в Воронеже. Ну а 18 февраля «ураганные» проведут свой последний матч «регулярки» в Тамбове.

Полный календарь матчей «Бурана» в первенстве ВХЛ смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая вонь: воронежцев «достает» прорвавшаяся канализация, которой никто не хочет заниматься
Воронежские полицейские поймали банду, получившую 220 миллионов на «обналичке»
В Воронеже запретят парковку на одной из самых крупных улиц города
В Воронежской области убило током двухлетнего мальчика
Житель Воронежской области решил поиграть на бирже на первом попавшемся сайте и лишился 195 тысяч рублей
Отпустили из СИЗО женщину, замешанную в уголовном деле «Воронежгорэлектросети»
В Воронеже затеяли ремонт фасада театра оперы и балета
В Воронежской области опрокинулась фура с бутылками воды: ранен водитель
Студия режиссера Алексея Учителя планирует снять фильм в Воронежской области
Воронежская школьница в составе детской экспедиции отправится на Северный полюс
В Воронеже холодная ночь 1 августа установила температурный антирекорд
В Воронеже спасли двух мальчиков, случайно заперших себя на балконе
Глава Воронежа проверил, как идет строительство школ и детсадов, которые должны сдать в этом году
Воронежцев просят найти родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине
В воронежский «Факел» пришли бывший футболист сборной России и игрок сборной Армении
Внимание, "развод"! На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области активизировались обманщики
На складе в Воронеже переклеивали этикетки на фальсифицированный сыр
Воронежские оперативники «достали» тамбовчанина, устроившего резню, в Астрахани
В Воронеже потянулись вверх цены на топливо
Сенатор Сергей Лукин: Закон об ипотечных каникулах обеспечивает реальную поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах
В Воронеже 20-летняя девушка попала под колеса «Шкоды Фабия»
В Воронеже снова оштрафовали популярную торговую сеть
В Воронежской области опрокинулся ВАЗ, погиб 61-летний водитель
Воронежцам покажут образцы дизайна за 100-летний период
Воронежцы одобрили идею создания ярмарки на улице Димитрова
В Воронеже засыхают рябины, высаженные весной на площади Черняховского