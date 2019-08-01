Воронежский «Буран» разгромил дебютанта ВХЛ

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-01T20:02:32+03:00

Матчами с соседями из Тамбова "ураганные" начнут и закончат "регулярку". Фото: с сайта ХК «Буран»

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В первом матче турнира на призы главы администрации Тамбовской области воронежский «Буран» уверенно обыграл ХК «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород). Шайбы забросили – в первом периоде Алешин, во втором – Антипов и Андреев, итоговый счет установил Рыбаков – 4:0. Владислава командировали в «Буран» руководители ярославского «Локомотива» - шефа нашего клуба. В то же время по соглашению сторон расторгнут контракт с голкипером Александром Зубаревым. В матче с торпедовцами ворота «Бурана» защищали Аляпкин и Яковлев.

2 августа «ураганные» сыграют с «Динамо» из Твери, матч начнется в 13.00. 3 августа «Буран» сразится с Тамбовом (игра стартует в 19.00), а 4 августа с пензенским «Дизелем» (начало в 13.00).

Также в планах «ураганных» контрольные матчи в Воронеже с ХК «Ростов» 31 августа и 1 сентября. А уже 6 сентября стартует регулярное первенство ВХЛ. Оно для «Бурана» начнется и закончится матчами с ХК «Тамбов». 6 сентября состоится первое дерби в Воронеже. Ну а 18 февраля «ураганные» проведут свой последний матч «регулярки» в Тамбове.

Полный календарь матчей «Бурана» в первенстве ВХЛ смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU