2019-08-01T20:01:52+03:00
Общество

Новая вонь: воронежцев «достает» прорвавшаяся канализация, которой никто не хочет заниматься

Поток с мерзким запахом захлестнул улицу Гаршина [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Бурный поток охватил мостовую - местные жители утверждают, что дышать нечем.Бурный поток охватил мостовую - местные жители утверждают, что дышать нечем.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» появилось сообщение жительницы улицы Гаршина в Железнодорожном районе. Девушка рассказала о том, что в районе дома № 16 из колодца возле мусорной площадки хлестает вонючий поток. По ее словам, около двух часов дня 1 августа она обращалась в «Водоканал», диспетчер пробовала ее перенаправить в управляющую компанию. И сообщила, что по этому поводу звонили уже много людей. Девушка жалуется на нестерпимую вонь. Причем аварию, по ее словам, никто и не собирается устранять.

«Комсомолка» направила вопрос в «РВК-Воронеж», чтобы выяснить, кому принадлежит эта канализационная сеть и почему так запаздывают с ремонтом.

В управлении информации мэрии Воронежа сообщили, что информацию о коммунальном бедствии передали в районную управу. Там сейчас выясняют, какая организация отвечает за эту территорию. В мэрии пообещали приложить все усилия для устранения аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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