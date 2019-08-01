Воронежские полицейские поймали банду, получившую 220 миллионов на «обналичке»

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-01T19:12:56+03:00

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Воронежские полицейские и сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России поймали банду, занимающуюся незаконной «обналичкой» крупных сумм денег.

В преступную группу входили 20 человек. С 2010 года они без лицензии проводили незаконные финансовые операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. За «обналичку» брали 2,8 процента от виртуальных денег, превращаемых в реальные. В итоге их доход превысил 220 миллионов рублей. Можно легко посчитать, какими суммами они оперировали.

- Воронежские полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой». Наши сотрудники продолжают устанавливать обстоятельства этой преступной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU