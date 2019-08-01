В Воронеже запретят парковку на одной из самых крупных улиц города

СЕГОДНЯ 18:33 2019-08-01T18:34:44+03:00

В День десантника нельзя будет оставить машину на участке улицы Лизюкова

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В пятницу, 2 августа, с 7.00 до 15.00 нельзя будет припарковаться на отрезке от улицы 60-й Армии до Института искусств. Также нельзя будет оставить машину на парковке спорткомплекса «Северное сияние».

Все эти ограничения введут, чтобы не мешать «голубым беретам» вволю погулять. Нынешний праздник для них особенный – и фонтаны не выключают, и бюст «Бате» - генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову 30 июля у Института искусств появился. Его установили на месте памятного знака о высадке первого десанта. Случилось это памятное событие в 1930 году.

ИСТОЧНИК KP.RU