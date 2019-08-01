2019-08-01T17:49:44+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области решил поиграть на бирже на первом попавшемся сайте и лишился 195 тысяч рублей

Деньги из него вытягивали долго и мучительно
Юрий КОЗЛОВ
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Людей уже устали предупреждать, но они все равно отдают деньги мошенникам.Людей уже устали предупреждать, но они все равно отдают деньги мошенникам.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Кантемировские полицейские расследуют дело о многоходовом мошенничестве.

58-летний житель Кантемировского района решил поиграть на бирже. Для этого он нашел сайт в Интернете, где заявляли, что именно этим занятным делом на их странице можно заняться. Мужчина перевел часть денег. Деловые игры, впрочем, ему быстро надоели, и он решил свои кровные вернуть. Однако понял, что так просто вызволить деньги не получится. Тогда мужчина написал администрации сайте с просьбой решить эту проблему.

Дальше незадачливому «биржевику» позвонил незнакомец. Он представился полицейским и заявил, что сайт закрыли, его создателей подозревают в мошенничестве. А мужчине надо написать заявление для признания его потерпевшим, за это нужно заплатить 6 тысяч рублей. Мужчина кинул деньги на указанные реквизиты.

Потом по телефону позвонил другой незнакомец, представившийся адвокатом. Он посоветовал потребовать с создателей сайта 8 миллионов рублей моральной компенсации. Но ему надо заплатить гонорар – несколько тысяч. Потом якобы и судебное решение в пользу «биржевика» вынесли, но нужно заплатить некоторые издержки. Так у мужчины выудили 195 тысяч рублей.

31 июля в Воронежской области стало известно еще о четырех выходках мошенников. Они отобрали у доверчивых людей еще 305 тысяч. В трех случаях – под предлогом мнимой блокировки карты, еще в одном – предложив оказать некие услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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