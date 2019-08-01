Житель Воронежской области решил поиграть на бирже на первом попавшемся сайте и лишился 195 тысяч рублей
Кантемировские полицейские расследуют дело о многоходовом мошенничестве.
58-летний житель Кантемировского района решил поиграть на бирже. Для этого он нашел сайт в Интернете, где заявляли, что именно этим занятным делом на их странице можно заняться. Мужчина перевел часть денег. Деловые игры, впрочем, ему быстро надоели, и он решил свои кровные вернуть. Однако понял, что так просто вызволить деньги не получится. Тогда мужчина написал администрации сайте с просьбой решить эту проблему.
Дальше незадачливому «биржевику» позвонил незнакомец. Он представился полицейским и заявил, что сайт закрыли, его создателей подозревают в мошенничестве. А мужчине надо написать заявление для признания его потерпевшим, за это нужно заплатить 6 тысяч рублей. Мужчина кинул деньги на указанные реквизиты.
Потом по телефону позвонил другой незнакомец, представившийся адвокатом. Он посоветовал потребовать с создателей сайта 8 миллионов рублей моральной компенсации. Но ему надо заплатить гонорар – несколько тысяч. Потом якобы и судебное решение в пользу «биржевика» вынесли, но нужно заплатить некоторые издержки. Так у мужчины выудили 195 тысяч рублей.
31 июля в Воронежской области стало известно еще о четырех выходках мошенников. Они отобрали у доверчивых людей еще 305 тысяч. В трех случаях – под предлогом мнимой блокировки карты, еще в одном – предложив оказать некие услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU
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