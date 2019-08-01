Отпустили из СИЗО женщину, замешанную в уголовном деле «Воронежгорэлектросети»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-01T17:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 1 августа, Ленинский районный суд принял решение – отпустить под домашний арест бывшего заместителя гендиректора «Воронежгорэлектросети» по финансам Марию Аркатову. Напомним, ее задержали в середине февраля. Покидать свое жилье, чтобы прогуляться или куда-либо поехать, Аркатовой запретили, как минимум, до 4 октября. Ранее сообщали, что камнем преткновения для облегчения ей меры пресечения было то, что бывшая главная финансистка предприятия не шла на сотрудничество со следствием. Теперь, видимо, ситуация изменилась.

В тот же день продлили домашний арест Руслану Кочетову. Адвокат бывшего гендиректора «Воронежгорэлектросети» пытался еще облегчить участь своего подзащитного, дав ему возможность выходить на улицу. Надо сказать, резоны были весьма весомые: предшественника Кочетова на посту гендиректора предприятия Александра Гаврилина, можно сказать, отпустили. С одним маленьким запретом – не выходить на связь с другими фигурантами дела. Однако, видимо, прегрешения Кочетова сочли более серьезными. Руслан Львович так же, как и его бывшая подчиненная, просидит под домашним арестом, как минимум, до 4 октября.

Напомним, в региональном Следственном комитета всем троим предъявили обвинение в покушении на мошенничество. По версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

Защита Руслана Кочетова и сам Руслан Львович по поводу обвинений заявляли, что деятельность «Воронежской горэлектросети» абсолютно прозрачна, и все по документам у предприятия в порядке. Гаврилин и Аркатова публичных заявлений не делали.

ИСТОЧНИК KP.RU