2019-08-01T16:36:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области опрокинулась фура с бутылками воды: ранен водитель

Упаковки вылетели на дорогу. Бутылки разлетелись в разные стороны [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Рухнувший грузовик перегородил половину дороги.Рухнувший грузовик перегородил половину дороги.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В четверг, 1 августа, в 11.10 на 766 километре трассы «Дон» в Богучарском районе в аварию попал 56-летний житель Московской области. Мужчина ехал на грузовике «Рено Премиум» со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Он потерял контроль над машиной. Грузовик завалился на бок.

- Водителя с травмами различной степени тяжести отвезли в местную больницу. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Их задача – сделать все, чтобы не допустить большой пробки. Ну и, естественно, наши сотрудники выясняют, почему мужчина не справился со своим автомобилем, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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