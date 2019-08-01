2019-08-01T15:15:40+03:00
Общество

Воронежская школьница в составе детской экспедиции отправится на Северный полюс

Путешествие приурочено к 60-летию Атомфлота
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото АНО "Информационный центр атомной отрасли" в г. Воронежефото АНО "Информационный центр атомной отрасли" в г. Воронеже
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16-летняя Анна Кретинина в числе 68 детей со всей России отправится в тематическую экспедицию на Северный полюс на ледоколе. Акция приурочена к 60-летию Атомного ледокольного флота и пройдет в период с 13 по 22 августа.

Анна - ученица 10 класса лицея №15. На протяжении нескольких лет посещает она просветительские мероприятия Информационного центра по атомной энергии, участвует в его конкурсах и викторинах, а также помогает центру в качестве волонтёра.

Ребята поплывут на ледоколе «50 лет Победы». В процессе экспедиции участникам расскажут об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики. Ребята снимут о своем путешествии видеоролики. Планируется, что каждый участник создаст свой видеодневник о путешествии, а также сможет в составе творческой группы за время рейса сделать мультфильм по одной из популярных технологий (скрайбинг, стоп-моушн, пикселяция и др).

В игровых, образовательных и творческих форматах своим опытом с ребятами поделятся: Валдиш Пельш, который вместе со съёмочной группой на ледоколе будет снимать новый документальный фильм, всемирно известный балетмейстер и танцор Николай Цискаридзе, Народная артистка РФ актриса Елена Яковлева, блогер Руслан Усачёв и другие звёздные пассажиры атомного ледокола, согласившиеся на путешествие ради общения с ребятами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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