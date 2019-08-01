2019-08-01T14:49:30+03:00
Общество

В Воронеже холодная ночь 1 августа установила температурный антирекорд

Теперь он равняется 7 градусам выше нуля
Юрий КОЗЛОВ
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В такую погоду загорать можно вот так!В такую погоду загорать можно вот так!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воронежские синоптики рассказали, что ночь на 1 августа стала самой холодной за всю обозримую историю наблюдений (в расчет принимаются именно первые сутки последнего месяца лета).

- Температура упала до +7. Ранее самой холодной была ночь на 1 августа 1963 года – тогда зарегистрировали +8,6 градуса, - рассказал начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Как уже говорил ранее, вся первая декада августа ожидается весьма прохладной – температура будет держаться в районе 20 градусов. Блокирующий циклон, обеспечивающий приток холодного воздуха и не пускающий теплый, уходить никак не желает.

До конца недели синоптики обещают дожди с ночными температурами 11-12 градусов, днем столбик термометра будет колебаться от 19 до 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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