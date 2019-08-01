В Воронеже спасли двух мальчиков, случайно заперших себя на балконе

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-01T14:20:36+03:00

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В среду, 31 июля, около шести часов вечера жители улицы Теплоэнергетиков микрорайона Шилово Советского района позвонили в полицию. Люди рассказали, что на балконе третьего этажа стоят два маленьких мальчика и просят помочь им зайти назад в квартиру.

Специалисты ГО и ЧС Воронежа приставили пожарную лестницу, по ней спустили ребят во двор и передали их полицейским. Оказалось, что мальчики – братья, одному девять лет, другому восемь. Они вышли на балкон, дверь за ними захлопнулась, и они не смогли ее открыть. Родители почему-то бросили детей одних.

Спасатели и полицейские напоминают: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, даже ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU