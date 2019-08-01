2019-08-01T13:58:38+03:00
Общество

Воронежцев просят найти родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине

Известно, что отец Николая Позднякова жил на Придаче
Елена ФЕДЯШЕВА
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Останки бойца нашли в 2914 годуОстанки бойца нашли в 2914 годуФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В адрес администрации Воронежа обратилось руководство Ярцевского молодежного центра Смоленской области с просьбой помочь в розыске родственников бойца Красной Армии Позднякова Николая Алексеевича 1919 г.р, погибшего на их территории в годы Великой Отечественной войны. Останки нашли в 2014 году поисковики из местного отряда «Рядовой». Известно, что красноармеец был призван на фронт военным комиссариатом Сталинского района города Воронежа. Отец солдата, Поздняков Алексей Яковлевич проживал по адресу: г. Воронеж, Сталинский (Левобережный) район, село Придача, ул. Комсомольская, д. 47.

Если вам известно что-либо об этой семье, просьба обращаться к Аверьяновой Галине Геннадьевне, по телефону: (481) 433-17-99 или электронная почта: MOLZENTR215@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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