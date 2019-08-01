В воронежский «Факел» пришли бывший футболист сборной России и игрок сборной Армении

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-01T13:34:02+03:00

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Довольно хлипкая до последнего времени линия нападения «Факела» серьезно укрепилась. Компанию юным Илье Мазурову, Роману Пухову и Ивану Хлебородову теперь составят 28-летний Павел Яковлев (рост 180 сантиметров, вес 72 килограмма) и 31-летний Руслан Корян (рост 182 см, вес 76 кг).

Яковлев еще совсем недавно считался одним из самых перспективных игроков России. Уроженец города Люберцы Московской области, воспитанник академии столичного «Спартака» входил в молодежную сборную страны. Провел в ней 17 матчей, забил три гола. Одно время Яковлев даже вызывался в главную сборную России. Однако с 2010 года карьерный рост прекратился. Дальнейший список команд Павла – самарские «Крылья Советов», саранская «Мордовия», дубль московского «Спартака» и «Анжи» (Махачкала). Впрочем, даже в нынешнем состоянии Яковлев должен быть на порядок сильнее молодых форвардов «Факела».

Яковлев имеет в своем активе матчи за молодежную сборную России.Фото: с сайта ФК "Факел"

Теоретически превосходить в мастерстве троицу юных форвардов «Факела» должен и Руслан Корян. Уроженец Сочи, выпускник донецкого футбольного интерната тоже сменил кучу команд: донецкий «Олимпик», «Динамо-3» (Киев), «Сочи-04», ДАК 1904» (Дунайска-Стреда, Словакия) - 2009; «Мордовия» (Саранск) – 2010; СКА (Ростов-на-Дону) – 2012; «Луч-Энергия» (Владивосток) – 2012/13-2014/15; «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) – 2015; «СКА-Хабаровск» – 2016/17-2017/18; «Пюник» (Ереван, Армения) – 2018; «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан) - 2019. Руслан провел 14 матчей в составе сборной Армении, в них он забил три гола.

Корян - игрок сборной Армении.Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, на данный момент «Факел» занимает предпоследнее, 19 место в ФНЛ с всего лишь двумя очками в активе. 3 августа наша команда встретится в Воронеже с саранской «Мордовией», идущей 12-й с пятью очками. Матч стартует в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU