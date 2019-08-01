Внимание, "развод"! На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области активизировались обманщики

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-01T13:24:27+03:00

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Подросшие цены на бензин - не единственная неприятность, которая поджидает автомобилистов на воронежских заправках. Читатель сообщил об активизации подозрительных личностей, которые просят деньги (якобы на топливо).

- Сегодня остановился на заправке на объезде Воронежа (улица Изыскателей), - рассказывает Михаил. - Пошел платить. Когда вернулся, у двери машины стоял мужик кавказской внешности. Показывает пальцем на мои московские номера и говорит: "Да ты земляк! Помоги! Я из Химок, бензин закончился, выручи... Я тебе как-нибудь потом на телефон скину". Я уже знаком с этой схемой, поэтому жестко ему отказал. Но на моих глазах ему давали купюры. На трассе много москвичей - видимо, он как раз с ними "работает".

Подобных просителей каждый день видят то на одной, то на другой заправке. Если бы они действительно собирали на бензин, то накопили бы, наверное, на несколько цистерн.

Ранее представители полиции рассказывали "КП", что бороться с этими обманщиками трудно. Дело в том, что люди отдают им деньги добровольно - также, как пожертвования. К тому же речь зачастую идет о небольших суммах, и говорить о возбуждении уголовного дела не приходится. Остается быть бдительным и смело отказывать просителям.

ИСТОЧНИК KP.RU