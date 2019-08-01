2019-08-01T13:24:27+03:00
Авто

Внимание, "развод"! На трассе М-4 "Дон" в Воронежской области активизировались обманщики

Они просят деньги якобы на бензин
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
На трассах зарабатывают не только продавцы вареной кукурузы...На трассах зарабатывают не только продавцы вареной кукурузы...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Подросшие цены на бензин - не единственная неприятность, которая поджидает автомобилистов на воронежских заправках. Читатель сообщил об активизации подозрительных личностей, которые просят деньги (якобы на топливо).

- Сегодня остановился на заправке на объезде Воронежа (улица Изыскателей), - рассказывает Михаил. - Пошел платить. Когда вернулся, у двери машины стоял мужик кавказской внешности. Показывает пальцем на мои московские номера и говорит: "Да ты земляк! Помоги! Я из Химок, бензин закончился, выручи... Я тебе как-нибудь потом на телефон скину". Я уже знаком с этой схемой, поэтому жестко ему отказал. Но на моих глазах ему давали купюры. На трассе много москвичей - видимо, он как раз с ними "работает".

Подобных просителей каждый день видят то на одной, то на другой заправке. Если бы они действительно собирали на бензин, то накопили бы, наверное, на несколько цистерн.

Ранее представители полиции рассказывали "КП", что бороться с этими обманщиками трудно. Дело в том, что люди отдают им деньги добровольно - также, как пожертвования. К тому же речь зачастую идет о небольших суммах, и говорить о возбуждении уголовного дела не приходится. Остается быть бдительным и смело отказывать просителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отпустили из СИЗО женщину, замешанную в уголовном деле «Воронежгорэлектросети»
В Воронеже затеяли ремонт фасада театра оперы и балета
В Воронежской области опрокинулась фура с бутылками воды: ранен водитель
Студия режиссера Алексея Учителя планирует снять фильм в Воронежской области
Воронежская школьница в составе детской экспедиции отправится на Северный полюс
В Воронеже холодная ночь 1 августа установила температурный антирекорд
В Воронеже спасли двух мальчиков, случайно заперших себя на балконе
Глава Воронежа проверил, как идет строительство школ и детсадов, которые должны сдать в этом году
Воронежцев просят найти родственников красноармейца, погибшего на Смоленщине
В воронежский «Факел» пришли бывший футболист сборной России и игрок сборной Армении
На складе в Воронеже переклеивали этикетки на фальсифицированный сыр
Воронежские оперативники «достали» тамбовчанина, устроившего резню, в Астрахани
В Воронеже потянулись вверх цены на топливо
Сенатор Сергей Лукин: Закон об ипотечных каникулах обеспечивает реальную поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах
В Воронеже 20-летняя девушка попала под колеса «Шкоды Фабия»
В Воронеже снова оштрафовали популярную торговую сеть
В Воронежской области опрокинулся ВАЗ, погиб 61-летний водитель
Воронежцам покажут образцы дизайна за 100-летний период
Воронежцы одобрили идею создания ярмарки на улице Димитрова
В Воронеже засыхают рябины, высаженные весной на площади Черняховского