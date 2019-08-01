На складе в Воронеже переклеивали этикетки на фальсифицированный сыр

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-01T13:12:25+03:00

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Система электронного учета сопроводительной документации на продукцию снова помогла сотрудникам управления Россельхознадзора выявить нарушения. Согласно документам, в период со 2 по 7 июля этого года в продажу поступил сыр, весом 1,3 тонны калачеевского производства. Однако, проверка ведомства установила, что данное предприятие по указанному адресу не работает. Дальнейшее расследование привело инспекторов в цех, расположенный на территории Воронежа, где на сыры других производителей клеили этикетки с логотипом известного бренда.

- Таким образом данная продукция является фальсификатом и поэтому невозможно установить изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, - отметили в Россельхознадзоре. – Кроме того, продукция упаковывается в условиях, не обеспечивающих ее безопасность.

По результатам проверки компании выписали два штрафа и выдали предписание по прекращению действия шести деклараций. Кроме того Управление направило письмо в Росаккредитацию об отзыве данных деклараций, содержащих недостоверную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU