Воронежские оперативники «достали» тамбовчанина, устроившего резню, в Астрахани
В один из июньских дней в поселке Грибановский сидели и выпивали двое мужчин – одному 21 год, другому 35. Дальше, наверное, вы уже догадываетесь – с пьяных глаз началась ругань. Участник алкогольного застолья помоложе схватил нож и пырнул собутыльника в живот. Мужчину удалось спасти, но его здоровью был нанесен тяжкий вред.
21-летний житель Тамбовской области пустился в бега, сначала в родные места, а потом в Астрахань. Но от наших оперативников так просто не скроешься. Его задержали в этом южном городе и привезли назад, в Воронежскую область. По решению Грибановского районного суда его арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU