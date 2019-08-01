Воронежские оперативники «достали» тамбовчанина, устроившего резню, в Астрахани

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-01T12:54:37+03:00

За удар ножом в живот собутыльнику 21-летний житель Тамбовской области может сесть на десять лет. Фото: из архива «КП»

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В один из июньских дней в поселке Грибановский сидели и выпивали двое мужчин – одному 21 год, другому 35. Дальше, наверное, вы уже догадываетесь – с пьяных глаз началась ругань. Участник алкогольного застолья помоложе схватил нож и пырнул собутыльника в живот. Мужчину удалось спасти, но его здоровью был нанесен тяжкий вред.

21-летний житель Тамбовской области пустился в бега, сначала в родные места, а потом в Астрахань. Но от наших оперативников так просто не скроешься. Его задержали в этом южном городе и привезли назад, в Воронежскую область. По решению Грибановского районного суда его арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU