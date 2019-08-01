2019-08-01T12:48:12+03:00
Авто

В Воронеже потянулись вверх цены на топливо

Бензин подорожал примерно на 0,3%
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Заправляться - все дороже и дороже.Заправляться - все дороже и дороже.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Совершенно не радуют свежие данные Воронежстата. В регионе начал дорожать бензин. Изменение цен составило 0,2-0,3% в зависимости от вида топлива.

Сильней всего подорожал АИ-98 - на 15 копеек. Теперь он стоит в среднем 50,66 руб. АИ-92 поднялся на 12 копеек, цена литра сегодня составляет 43,08 руб. Догоняет АИ-95. Он прибавил 10 копеек. Цена - 46,43 руб. Наконец, дизельное топливо подорожало на 8 копеек. Литр можно купить за 45,65 руб.

Добавим, что пропан-бутан пока продается по прежним ценам. Ранее представитель крупной воронежской сети газовых заправок рассказывал "КП", что корректирует ценники в зависимости от роста стоимости бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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