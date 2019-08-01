Сенатор Сергей Лукин: Закон об ипотечных каникулах обеспечивает реальную поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-01T12:33:20+03:00

31 июля в России вступил в силу закон, позволяющий ипотечным заёмщикам в случае острой необходимости приостановить или уменьшить ежемесячные выплаты на срок до шести месяцев

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«Закон об ипотечных каникулах, одним из авторов которого стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, направлен на защиту заёмщиков, потерявших работу или попавших в другую трудную жизненную ситуацию. При этом важно, что право получения ипотечных каникул распространяется как на новые кредитные договоры, так и на действующие», – отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

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ИСТОЧНИК KP.RU