В Воронеже 20-летняя девушка попала под колеса «Шкоды Фабия»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-01T11:44:41+03:00

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В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16.30 в среду, 31 июля, на улице Ленинградской в районе дома №8.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, водитель автомобиля «Шкода Фабия», 36-летний местный житель, сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате аварии пешеход получила ранения различной степени тяжести, ее забрали врачи «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU