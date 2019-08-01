В Воронеже 20-летняя девушка попала под колеса «Шкоды Фабия»
Пешеход попала в больницу
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В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16.30 в среду, 31 июля, на улице Ленинградской в районе дома №8.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, водитель автомобиля «Шкода Фабия», 36-летний местный житель, сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате аварии пешеход получила ранения различной степени тяжести, ее забрали врачи «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU