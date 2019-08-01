Воронежцам покажут образцы дизайна за 100-летний период

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-01T09:46:09+03:00

Выставку и лекции в "Крамском" можно посетить бесплатно

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8 августа в выставочном зале художественного музея имени Крамского откроется выставка «История российского дизайна 1917-2017». Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна от авангарда до современности.

- Это уникальный проект, охватывающий все этапы развития российского дизайна: конструктивизм и производственное искусство 1920-1930-х годов, советский дизайн 1960-1980-х, современный российский дизайн, - отмечает директор по развитию Московского музея дизайна и куратор выставки Ольга Дружинина. - Выставка будет сопровождаться образовательной программой. Жители Воронежа смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века.

На выставке можно увидеть архивные материалы, видео-интервью дизайнеров, также будут доступны аудио-гиды.

Вход на экспозицию и лекции бесплатный. Выставка будет открыта до 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU