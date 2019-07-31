2019-07-31T22:06:45+03:00
Общество

Пропавшего в Воронеже 10-летнего мальчика нашли в парке

Он больше суток провел один в городе
Олег ИВАНОВ
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Родители пропавшего мальчика, не смыкая глаз, все это время искали сынаРодители пропавшего мальчика, не смыкая глаз, все это время искали сына
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- Андрей П. найден, жив. По нашей информации найден знакомым родственников. Остальные подробности позже, - сообщили 31 июля волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Напомним, 10-летний мальчик ушел из дома №34 на улице Народных ополченцев 30 июля в период от 11.00 до 15.00 и не вернулся. В региональном ГУ МВД сообщили, что 49-летняя мама пропавшего обратилась к ним около девяти часов вечера того же дня. Правоохранители подключились к поискам.

Ночью поисковики обыскали весь частный сектор в районе проживания пропавшего, осмотрели береговую линию, привлекли к поискам систему «Безопасный город». Родители пропавшего мальчика, не смыкая глаз, все это время искали сына, подключились их соседи и другие неравнодушные люди.

Кинологи МВД помогли частично отследить путь Андрея - но сразу выйти к мальчику не удалось. По предварительной версии, ребенка увидели, когда он был в парке «Алые паруса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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