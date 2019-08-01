2019-08-01T08:31:07+03:00
Общество

В Воронеже засыхают рябины, высаженные весной на площади Черняховского

Часть деревьев пожелтела и сбросила листья уже в июле
Елена ФЕДЯШЕВА
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Такие же рябины, высаженные на Адмиралтейской площади в конце апреля, прекрасно прижились.Такие же рябины, высаженные на Адмиралтейской площади в конце апреля, прекрасно прижились.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцы следят за судьбой посаженной весной этого года аллеи рябин на тротуаре площади Черняховского. 25 четырехлетних саженцев с закрытой корневой системой высадили посреди тротуара, разобрав по несколько плиток и втиснув деревца в узкие отверстия в асфальте. Еще тогда жители усомнились в правильности такой посадки.

В июле появились первые признаки усыхания саженцев: часть из них пожелтела и сбросила листву. Как пояснили чиновники, такое возможно, какой-то процент четырехлетних саженцев может погибнуть. Убирать больные деревья в этом году не будут, а понаблюдают за ними до весны. Если весной рябины не распустятся, их заменят новыми.

К слову, такие же четырехлетние березы, посаженные в конце апреля на Адмиралтейской площади, прижились все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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