В Воронеже засыхают рябины, высаженные весной на площади Черняховского
Воронежцы следят за судьбой посаженной весной этого года аллеи рябин на тротуаре площади Черняховского. 25 четырехлетних саженцев с закрытой корневой системой высадили посреди тротуара, разобрав по несколько плиток и втиснув деревца в узкие отверстия в асфальте. Еще тогда жители усомнились в правильности такой посадки.
В июле появились первые признаки усыхания саженцев: часть из них пожелтела и сбросила листву. Как пояснили чиновники, такое возможно, какой-то процент четырехлетних саженцев может погибнуть. Убирать больные деревья в этом году не будут, а понаблюдают за ними до весны. Если весной рябины не распустятся, их заменят новыми.
К слову, такие же четырехлетние березы, посаженные в конце апреля на Адмиралтейской площади, прижились все.
ИСТОЧНИК KP.RU