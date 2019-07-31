Предприятия, ответственные за воронежскую вонь, будут останавливать

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-31T20:02:16+03:00

Власти обещают жестко общаться с теми, кто будет уличен в незаконном сбросе вредных стоков

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В Воронеже продолжается увлекательный квест "В поисках источника вони". Представители профильных департаментов облправительства изучили, куда сливают отходы предприятия левобережья, пообщались с их руководителями. Пока криминала не нашли.

Власти предложили руководству "Левобережных очистных сооружений" ввести систему контроля за стоками. Речь идет о фиксации автомобилей, которые привозят отходы. Кроме того, прямо на местах слива собираются брать пробы. Точки несанкционированного сброса намереваются взять под контроль. Предприятия, которые будут уличены в зловонных выбросах, обещают и вовсе остановить.

Напомним, несмотря на уверения властей о снижении неприятного запаха, вонь периодически накрывает город. Жители Машмета жалуются на обострение заболеваний. Доходит до того, что люди просыпаются среди ночи, и у них начинается рвота. Цены на квартиры на Машмете резко снизились.

На "ЛОС" собираются победить сильную вонь осенним вывозом илового осадка. Окончательно решить проблему надеются после открытия цеха механического обезвоживания осадков. Его собираются ввести в строй до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU