2019-07-31T19:58:38+03:00
Недвижимость

Воронежцы получат новые счета за мусор

ЕПСС изменит "платежку" за июль
Виктор ПАВЛОВ
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Платить за вывоз отходов будем по-другому. Но больше или меньще, вот в чем вопрос.Платить за вывоз отходов будем по-другому. Но больше или меньще, вот в чем вопрос.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области" изменила платежный документ, который жители региона получат в ближайшие дни. В квитанции за июль будет по-другому выглядеть строка "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Изменения коснутся жителей многоквартирных домов.

Ранее в графе "Объем услуги" указывали площадь квартиры. Теперь там появится фактический объем отходов, вывезенных с контейнерной площадки, к которой привязан дом. Этот объем будет распределяться на каждую квартиру в зависимости от ее площади. Чтобы узнать сумму за обращение с ТКО, нужно умножить тариф на объем вывезенных отходов.

Ранее власти пообещали построить в области шестнадцать мусоросортировочных комплексов. Тем временем жители микрорайона Боровое пожаловались на крыс, которые облюбовали контейнерную площадку и в итоге заполонили весь двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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