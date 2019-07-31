2019-07-31T18:37:01+03:00
Общество

Воронежская область похвасталась колоссальными удоями

Регион оставил конкурентов далеко позади
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Наибольший прирост производства молока в стране обеспечили хозяйства Воронежской области. Таковы данные Минсельхоза РФ, опубликованные региональным правительством. Мы дали прирост в 46,1 тыс. тонн. На второй строчке списка - Белгородская область, +32,7 тыс. тонн, на третьей - Калужская, 25,5 тыс. тонн.

Наш регион также попал в рейтинг максимального объема реализации молока за сутки (2,2 тыс. тонн), уступив только Татарстану и Краснодарскому краю. Эти успехи в правительстве области объясняют ежегодным вводом в эксплуатацию новых молочных комплексов. Еще три, на 2800 голов каждый, появятся в этом году.

Иными словами, с коровами у нас все в порядке. А вот поводов порадоваться за людей не так много - реальные доходы воронежцев снизились на 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воронежской области нашли коров-мутантов с космическими удоями. "Рекордсменок" изучил Россельхознадзор. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприятия, ответственные за воронежскую вонь, будут останавливать
Воронежцы получат новые счета за мусор
ГИБДД открыла расположение воронежских камер видеофиксации
В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП
У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Люди должны перестать сливать воду и ждать, пока она потеплеет»
В Воронеже из-за резкого торможения пострадала пассажирка автобуса
В Воронеже сфотографировали автобус с «нехорошими» номерами
В Воронеже мужчина напал на 28-летнего парня и сломал ему ребра
В Воронеже не состоялись торги на строительство велодорожки за 29 млн рублей
Блогер из Воронежа предложила менять закон не в отношении собак, а в отношении собаководов
Спортивный воронежец решил прокачать пресс прямо на тротуаре
Воронежец решил заработать на продаже валюты и потерял 175 тысяч рублей