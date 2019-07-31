Воронежская область похвасталась колоссальными удоями

СЕГОДНЯ 18:35 2019-07-31T18:37:01+03:00

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Наибольший прирост производства молока в стране обеспечили хозяйства Воронежской области. Таковы данные Минсельхоза РФ, опубликованные региональным правительством. Мы дали прирост в 46,1 тыс. тонн. На второй строчке списка - Белгородская область, +32,7 тыс. тонн, на третьей - Калужская, 25,5 тыс. тонн.

Наш регион также попал в рейтинг максимального объема реализации молока за сутки (2,2 тыс. тонн), уступив только Татарстану и Краснодарскому краю. Эти успехи в правительстве области объясняют ежегодным вводом в эксплуатацию новых молочных комплексов. Еще три, на 2800 голов каждый, появятся в этом году.

Иными словами, с коровами у нас все в порядке. А вот поводов порадоваться за людей не так много - реальные доходы воронежцев снизились на 5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU