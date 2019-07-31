2019-07-31T15:59:13+03:00
Общество

В Воронеже из-за резкого торможения пострадала пассажирка автобуса

Случай произошел на площади Ленина
Анна ПОПОЛИТОВА
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В Воронеже девушка получила травму во время резкого торможения автобусаВ Воронеже девушка получила травму во время резкого торможения автобусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В среду, 31 июля в Воронеже пострадала пассажирка общественного транспорта. 28-летняя девушка ехала в автобусе №27. Он резко затормозил, и горожанка получила травму, сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области. Девушку доставили в больницу. Инцидент произошел на площади Ленина у дома №7.

Напомним, несколько недель назад воронежцы помогли сотрудникам ГИБДД наказать недобросовестного водителя автобуса. После опубликования в сети видео, как маршрутчик проезжает на красный сигнал светофора, сотрудники инспекции нашли нарушителя и оштрафовали его на 5000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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