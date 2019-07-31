В Воронеже сфотографировали автобус с «нехорошими» номерами

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-31T17:17:35+03:00

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В Воронеже местных жителей напугал и насмешил автобус под номером 13, следующий от микрорайона «Нефтебаза» до Юго-Западного рынка. Мало того, что сам номер маршрута считают «чертовой дюжиной» и несчастливым числом, так водитель решил добавить к нему пугающий госзнак с цифрами «666». Фотографию транспорта опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 31 июля.

- Следующая остановка преисподняя, спасибо что воспользовались услугами нашего перевозчика. - подписал снимок автор.

В комментариях горожане отметили, что «маршрут нормальный, без демонов» и решили, что водитель не суеверный. Также воронежцы в шутку предложили еще больше усовершенствовать автобус и добавить к госномеру подпись «в ад».

ИСТОЧНИК KP.RU