Блогер из Воронежа предложила менять закон не в отношении собак, а в отношении собаководов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-31T14:51:10+03:00

Встретишь вечерком вот такую стаю - и не будешь разбираться, где тут потенциально опасная порода, а где нет... Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак. В списке - 12 наименований. Согласно закону, выгул этих собак без намордника и поводка недопустим. Штраф за это нарушение - от тысячи до пяти тысяч рублей (в случае, когда хозяин "непристегнутого" животного был пьян).

Блогосфера и профильные сообщества закипели в обсуждениях закона. Многие подвергают критике состав списка и предлагают либо добавить туда особо агрессивную породу, либо исключить миролюбивую. Иные призывают надеть намордники на всех собак без исключения.

К обсуждению подключилась воронежский инстаграм-блогер robusto_va.

- Согласна с тем, что многое зависит от хозяина. И даже больше, чем от породы. Но как мне определить, нормальный хозяин или нет у отдельно взятой собаки? И бывает людей "клинит", и агрессивно себя ведут вполне адекватные... А тут животные... Думаю, нужен не этот отдельный запрет. Необходимо законодательство в отношении собаководов и условий содержания собак.

"Собака в общественном месте должна быть на поводке", - отрезает в комментариях sita_mark. "Вы никогда не думали, что животных провоцируют сами пострадавшие? Хоть часто и неумышленно. Одну дразнили от скуки (дергали за хвост, лапы), другую напугали, третью нечаянно облили кипятком..." - пишет mrs_julia_k. "На моего сына сегодня на детской площадке кинулась чихуахуа. Он не лез к ней, не пугал, пробегал на расстоянии 3-4 метров ко мне...", - рассказывает sheisinlovewiththesun "Люди чаще жалуются на мелких собак, которых никто и никогда не дрессирует. И пока ни одной жалобы на "опасную" породу из списка. Это доказывает, что собак надо просто воспитывать нормально", - отмечает vika.lushina.

А вы что думаете по "собачьему вопросу", читатель?

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ИСТОЧНИК KP.RU