2019-07-31T14:02:01+03:00
Происшествия

Воронежец решил заработать на продаже валюты и потерял 175 тысяч рублей

«Работу» местный житель нашел в Интернете
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже местный житель решил заработать на продаже иностранной валюты и отдал мошенникам 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 31 июля.

Накануне 30-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой обмана. Мужчина нашел в Сети сайт, на котором ему обещали неплохой заработок путем торговли на бирже валютой иностранных государств. Он зарегистрировался и положил на свой виртуальный счет 175 тысяч рублей. Но вскоре воронежец обнаружил, что не может вывести с этого счета свои деньги обратно.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано семь мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 340 тысяч рублей. Три из них, связаны с оказанием услуг либо продажей товаров, два - с поиском заработка в сети Интернет и еще два – при проведении операций с банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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