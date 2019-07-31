2019-07-31T13:27:01+03:00
Общество

В Воронеже будет холодно до конца следующей недели

Последний месяц лета начнется с дождей
Анна ПОПОЛИТОВА
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Тепло придет в Воронеж не раньше 9 августаТепло придет в Воронеж не раньше 9 августаФото: Иван МАКЕЕВ
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До конца текущей недели ждать потепления воронежцам не стоит. В среду, 31 июля, температура не поднимется выше 20 градусов тепла. 2 августа днем температура будет 18-20 градусов, ночью – 11-13. 3 августа температура не поднимется выше 22 градусов днем и 10-12 ночью. Облачность и дожди сохранятся до конца следующей недели. Только к пятнице 9 августа температура поднимется до 26 градусов, но после снова ожидается похолодание.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июля ливень разрушил квартиры в пятиэтажном доме №12 на улице Остужева. Чп произошло из-за капитального ремонта, который проводили без учета погодных условий. Рабочие сняли кровлю и фактически затопили два этажа здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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