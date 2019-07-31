Воронежец пригасили на «Ночь летучих мышей» в Дивногорье

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-31T13:26:43+03:00

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В Дивногорье проведут первую «Ночь летучих мышей». Увлекательная экскурсия пройдет 24 августа в 18.00. Поучаствовать в ней бесплатно сможет любой желающий. Но количество мест ограничено, поэтому необходимо будет предварительно записаться по телефону: +7 961 029-81-35. Об этом сообщили в музее-заповеднике.

Экскурсию и лекцию о рукокрылых проведет ученый-зоолог и основательница центра реабилитации летучих мышей в Воронеже Елена Шерстяных Она расскажет гостям музея-заповедника о местных видах летучих мышей, а также покажет их жизнь в реальности.

Сотрудники заповедника планируют устраивать подобные экскурсии и дальше. Всю информацию о будущих мероприятиях можно отследить на их официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU