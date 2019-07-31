2019-07-31T13:01:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить мошенницу, выдававшую пенсионерам деньги билетами «Банка приколов»

Ущерб составил почти 800 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Обманщицу заключили под стражу.Обманщицу заключили под стражу.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Лискинском районе в суд направили уголовное дело на ранее судимую 41-летнюю мошенницу. Она обманула десять пенсионеров в девяти районах области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в среду, 31 июля.

Как установлено следствием, в сентября 2018 года женщина освободилась из тюрьмы. А уже в декабре она начала похищать деньги у пожилых людей. В одних случаях мошенница сообщала ложные сведения о положенных пенсионерам социальных выплатах, передавая им билеты «Банка приколов» номиналом 5 тыс. рублей. При этом сдачу она забирала уже настоящими деньгами.

В других случаях женщина похищала у престарелых местных жителей деньги под видом обмена их на «новые», выдавая билеты «Банка приколов». Также она выясняла, где пенсионеры хранят деньги и воровала их.

Общий ущерб составил почти 800 тыс. рублей. Мошенницу заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Лискинский районный суд для рассмотрения по существу. Пенсионерам вернут часть украденных денег с помощью ареста имущества воровки. Правоохранители заберут у нее два мобильных телефона и машину на сумму более 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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