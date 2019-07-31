В Воронеже иномарка врезалась в фонарь

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-31T12:16:46+03:00

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В Воронеже во вторник, 31 июля, «Хонда Цивик» врезалась в фонарь. Пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось в 22.20 накануне. 25-летний местный житель ехал по Ленинскому проспекту со стороны улицы Остужева в направлении улицы Богдана Хмельницкого, не справился с управлением и влетел в световую опору.

В результате ДТП водитель с переломом таза доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU